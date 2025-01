Incidente mortale in via Mario Rapisardi a Catania, auto contro moto. Muore 48enne

Nel tardo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti a seguito di un incidente stradale verificatosi al Viale Mario Rapisardi, all’altezza del civico 32, tra un’auto e una moto.

La chiamata alla sala operativa segnalava una persona incastrata a causa dell’incidente. Quando i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto, i Sanitari del 118 erano già intervenuti e stavano praticando il massaggio cardiaco ad un uomo di 48 anni, il centauro coinvolto nell’incidente.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, monitorando possibili fuoriuscite di carburante dai veicoli coinvolti e assicurandosi che non ci fossero ulteriori rischi per i soccorritori e i passanti. Inoltre, hanno collaborato con il personale medico del 118 nel tentativo di salvare la vita del motociclista.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno avviato gli accertamenti necessari per determinare le cause dell’incidente.

[image: image.png] [image: image.png]