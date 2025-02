Enorme grandinata in provincia di Catania: vari automobilisti bloccati

Una forte grandinata e condizioni meteo avverse hanno interessato, nottetempo, alcuni paesi etnei del versante sud-est, costringendo i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania a intervenire in numerosi casi di emergenza.

Nel corso della notte, le squadre sono state chiamate in aiuto in diversi comuni, tra cui *San Giovanni la Punta, Trecastagni e Gravina di Catania*, dove numerosi automobilisti si sono trovati bloccati in panne a causa di danni d’acqua e altri problemi correlati al maltempo.

L’intervento ha visto la collaborazione di diverse unità operative: oltre alle squadre della Sede Centrale del Comando e dei Distaccamenti Nord e Sud, sono intervenuti anche i sommozzatori del Nucleo di Catania e le squadre dei distaccamenti di Acireale e Riposto.

Dalle ore 00:00 alle 08:00 sono stati *conclusi 32 interventi* in tutta la provincia di Catania, mentre *16 interventi sono ancora in corso* e altri *14 devono ancora essere espletati*. Tra i casi segnalati, si ricorda l’allerta per la piena di un torrente nella zona di Torre Archirafi, a Riposto, dove sul posto è rimasta presente la squadra del Distaccamento per monitorare la situazione.

I Vigili del Fuoco hanno dichiarato che, nonostante il clima rigido e le difficoltà operative, l’emergenza è attualmente sotto controllo grazie all’efficace coordinamento e alla prontezza degli interventi, che hanno permesso di limitare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini.