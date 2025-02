Bazar della droga in macchina, arrestato ragusano a Catania

Colto in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio di marijuana, hashish e cocaina un 41enne originario della provincia di Ragusa è stato arrestato dalla Polizia di Stato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso dei servizi di prevenzione e contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile, percorrendo la via Louis Braille, hanno notato l’uomo all’interno di un’autovettura parcheggiata, intento a muoversi in modo scomposto e alquanto sospetto.

A quel punto hanno deciso di intervenire e identificare la persona effettuando anche la perquisizione dell’autovettura. L’atto di polizia giudiziaria ha permesso di rinvenire, occultata sotto il sedile lato guida, una busta di plastica contenente sostanze stupefacenti. In particolare due involucri di cellophane contenenti ciascuno 1,080 kg di marijuana, 50 grammi di hashish e 0,4 grammi di cocaina. Quanto rinvenuto è stato immediatamente sequestrato.

In ragione della detenzione di diverse tipologie di sostanza stupefacente, il 41enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, accompagnato presso la casa circondariale “Piazza Lanza” di Catania, in attesa di convalida dinanzi al competente G.I.P. che, in quella sede, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

[image: image.png]