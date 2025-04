Cane cade in un pozzo a Palagonia. Salvato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti in Contrada Palio, nel comune di Palagonia , per il salvataggio di un cane caduto all’interno di un pozzo.

È intervenuta la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia.

Il cane si trovava in una posizione particolarmente difficile da raggiungere e si è trattato di un’operazione delicata e impegnativa.

L’animale, una volta tratto in salvo, è stato affidato ai proprietari del fondo agricolo nel quale si trovava il pozzo e sono stati lieti di adottarlo.

[image: image.png]

[image: image.png]

[image: image.png]