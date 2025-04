Ruba al supermercato scatolette di tonno e salmone. Arrestato 38enne per rapina

Si è impossessato di numerose scatolette di tonno e salmone ma il suo maldestro tentativo di fuga è stato scoperto e così ha aggredito il personale di vigilanza di un supermercato catanese. Per questo, un 38enne, di origine senegalese, già noto alle forze di polizia per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dalla Polizia di Stato rapina, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a sentenza definitiva.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti, su richiesta del personale di vigilanza, per la segnalazione di un uomo di chiare origini extracomunitarie che era stato bloccato all’interno di un supermercato di via Regina Margherita poiché sorpreso a rubare decine di lattine di tonno e salmone per un valore superiore ai settanta euro.

Sul posto, gli agenti hanno subito individuato l’uomo che, al fine di provare a fuggire, ha minacciato e spintonato un dipendente del supermercato nonché il personale di vigilanza ma che, alla vista dei poliziotti, ha deciso di arrendersi.

Il personale di vigilanza ha riferito di essersi insospettito dopo aver notato l’uomo vagare per le corsie del supermercato con una grossa busta in mano, per poi raggiungere le casse e pagare solo uno yogurt. Decidendo di fare un controllo, l’operatore ha scoperto che l’uomo aveva occultato la refurtiva nel grosso sacco che teneva in mano, sotto alcune camicie. A quel punto, il 38enne, una volta sorpreso, nel tentativo di scappare, avrebbe aggredito il suo interlocutore e un altro dipendente.

Il tempestivo intervento dei poliziotti ha consentito di riportare la situazione alla calma, recuperare la merce rubata e riconsegnarla immediatamente al responsabile del supermercato che, per i fatti descritti, ha formalizzato la querela.

Informato il PM di turno di quanto accaduto, l’uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima dinanzi l’Autorità Giudiziaria.

