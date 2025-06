Anziano ucciso a Caltagirone, fermato 54enne, avrebbe agito per rancori dopo asta immobiliare

C’è un fermo per l’omicidio di Raffaele Maruca, il 64enne trovato morto ieri a Caltagirone, in provincia di Catania. Il corpo è stato trovato dai familiari nell’abitazione di contrada San Nicolò Le Canne. L’uomo è rimasto vittima di tre colpi di pistola calibro 7,65, due dei quali al petto. Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Caltagirone, sono andate avanti per tutta la notte con l’ascolto di alcuni testimoni e l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, fino al fermo di un 54enne, , residente ad Avola, in provincia di Siracusa. L’uomo è stato bloccato mentre era in possesso di una pistola con cinque colpi nel caricatore, che ha consegnato ai militari. Il movente dell’omicidio sarebbe da ricercare in alcuni dissapori relativi ad una vendita immobiliare. L’indagato avrebbe nutrito del rancore nei confronti del cognato della vittima, che si era aggiudicato all’asta una casa pignorata a presunto assassino. Il delitto sarebbe il frutto quindi di un sentimento di rivalsa da parte dell’uomo siracusano. Resta da capire se si sia trattato di una vendetta trasversale o di un errore di persona. L’uomo è in carcere e deve rispondere di omicidio aggravato