Corse clandestine e combattimento cani, piu’ indagati

Combattimenti tra animali, corse clandestine di cavalli, traffico di cuccioli, truffe nell’ippica, business illegale dei canili, contrabbando di fauna e bracconaggio organizzato, macellazioni clandestine e abigeato, pesca di frodo e illegalita’ nel comparto ittico, uso di animali a scopo intimidatorio o per lo spaccio di droga, traffici di animali via internet e zoocriminalita’ minorile: questi gli argomenti analizzati nel Rapporto Zoomafia 2025 redatto da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell’Osservatorio Zoomafia Lav. Ogni anno l’Osservatorio raccoglie i dati sulle varie forme di maltrattamento di animali presso le Procure italiane, in particolare il numero totale dei procedimenti penali sopravvenuti nel 2024, sia noti sia a carico di ignoti, e al numero di indagati per i reati a danno di animali.

Per la Sicilia, dove sono aumentati gli indagati, le risposte sono arrivate da 13 procure su 20 (non hanno risposto Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto, Gela, Ragusa, Sciacca, Termini Imerese e la Procura per i Minorenni di Caltanissetta). In particolare Caltagirone: in totale nel 2024 sono stati registrati 14 procedimenti e 5 indagati. Rispetto al 2023, il numero dei fascicoli e’ diminuito del -26,31% passando da 19 a 14. Nel 2023 tutti i fascicoli erano a carico di ignoti. Caltanissetta: in totale nel 2024 sono stati registrati 44 procedimenti con 8 indagati. Rispetto al 2023, i fascicoli sono aumentati del 25,71%, passando da 35 a 44, mentre gli indagati sono diminuiti del -11,11%, passando da 9 a 8. Catania: nel 2024 sono stati registrati 178 procedimenti con 148 indagati. Rispetto al 2023, i fascicoli sono diminuiti del -0,55%, passando da 179 a 178, e gli indagati del -3,26%, passando da 153 a 148.

