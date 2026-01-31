Polizia arresta parcheggiatore abusivo a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne di Augusta in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata dall’Autorità Giudiziaria in aggravamento della misura degli arresti domiciliari ai quali avrebbe dovuto trovarsi.

L’uomo è stato immediatamente riconosciuto dai poliziotti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico perché da loro sanzionato numerose volte per lo svolgimento dell’attività di parcheggiatore abusivo, nella zona tra via Plebiscito e piazza Borsellino.

Per le sue continue condotte illecite, il Questore di Catania aveva emesso nei suoi confronti un divieto di ritorno nel Comune di Catania.

Nel frattempo, l’Autorità Giudiziaria aveva emesso un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad un procedimento a suo carico per il reato di tentato furto pluriaggravato. Pertanto, l’uomo si sarebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione di Lentini, in osservanza del provvedimento restrittivo.

Tuttavia, il 27enne ha violato più volte le prescrizioni imposte, spostandosi da Lentini a Catania per lo svolgimento dell’attività illecita di guardiamacchine, al punto tale che l’Autorità Giudiziaria ha disposto un aggravamento della misura.

A notificargli l’ordinanza di custodia cautelare in carcere sono i poliziotti della squadra volanti e moto volanti della Questura che lo hanno individuato, ancora una volta nei pressi di piazza Borsellino, nell’ambito di un’attività di pattugliamento del territorio finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, a cominciare proprio dalla pratica estorsiva dei parcheggiatori abusivi.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato di dileguarsi, ma è stato subito bloccato e arrestato.

Dopo gli opportuni accertamenti, il 27enne è stato condotto in carcere a Piazza Lanza.