Omicidio sul lungomare di Riposto: uccide il fratello con una mannaia al culmine di una lite

RIPOSTO (CATANIA) – Tragedia questa mattina sul lungomare di Riposto, nel Catanese, dove una violenta lite tra due fratelli si è trasformata in un omicidio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, Lino Guarrera, rivenditore di pesce, sarebbe stata aggredita dal fratello Giovanni Guarrera al culmine di un acceso diverbio. L’aggressore avrebbe impugnato una mannaia, colpendo mortalmente il fratello.

Nel disperato tentativo di salvarsi, Lino Guarrera avrebbe cercato di allontanarsi correndo lungo il lungomare, ma sarebbe stato raggiunto e nuovamente colpito. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Durante i concitati momenti successivi all’aggressione, due persone sono rimaste ferite mentre cercavano di disarmare l’uomo e impedire che continuasse a colpire. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni disponibili, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato e arrestato Giovanni Guarrera. L’uomo è accusato di omicidio volontario.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi degli investigatori. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno portato alla violenta escalation culminata nel fratricidio.

L’episodio ha profondamente scosso la comunità di Riposto, dove i due fratelli erano conosciuti per la loro attività di vendita del pesce.

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