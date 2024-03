Il vescovo di Cerignola, Luigi Renna, nuovo arcivescovo di Catania. E’ avvenuto l’annuncio ufficiale. Il suo saluto in lacrime

Confermate le voci di corridoio. Monsignor Luigi Renna, vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano (Foggia) sarà il nuovo arcivescovo di Catania al posto di mons. Salvatore Gristina. Oggi dopo mezzogiorno l’annuncio ufficiale nelle due diocesi interessate dopo la scelta di Papa Francesco. Il presule pugliese, 55 anni, uno dei vescovi più giovani della regione, dallo scorso maggio è anche presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e lavoro, giustizia e pace della Cei.

Una designazione assolutamente a sorpresa, quella voluta da Bergoglio, che come è già accaduto in passato ha spiazzato tutti compiendo scelte coraggiose e al di là delle consolidate logiche che governano la macchina delle nomine. Il nuovo arcivescovo ha convocato parroci e fedeli e ha dato l’annuncio concluso in lacrime per la grande emozione. Ha poi invitato tutti a venirlo a trovare nella nuova diocesi etnea. Si insedierà nelle prossime settimane.

[image: image.png] [image: image.png]