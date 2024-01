Corse clandestine: a Catania sequestrati cavalli e farmaci dopanti

Controllate dalla polizia di Stato tre stalle nel quartiere catanese di San Cristoforo, sequestrati 4 cavalli e farmaci dopanti. In azione gli agenti del commissariato San Cristoforo, in collaborazione con le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, della Squadra a Cavallo, della Squadra Cinofili e della Polizia Scientifica. Con il supporto di personale veterinario dell’Asp sono state verificate le tre stalle clandestine ubicate nel popoloso quartiere dove sono stati trovati 4 cavalli in pessime condizioni igienico-sanitarie e senza microchip. Sono stati sequestrati e affidati a una struttura nel ragusano. Inoltre, c’erano diversi farmaci dopanti che verosimilmente venivano utilizzati sui cavalli per effettuare le corse clandestine. E’ scattata una denuncia penale per maltrattamenti di animali e la previsione di diverse contestazioni di illeciti amministrativi, a cura del personale Asp, a carico di un 40enne pluripregiudicato.

