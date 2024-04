Lite con uso di ascia e mannaia. Duello in strada, c’è un ferito

La notte scorsa a Mirabella Imbaccari un 29enne e un 42enne si sono affrontati per futili motivi in piazza Vespri, armati di una lunga ascia e di una mannaia. Il primo è stato arrestato e posto ai domiciliari. Il secondo è finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni. I carabinieri, giunti immediatamente sul posto dopo una segnalazione, hanno accertato che il 29enne aveva aggredito, armato di una lunga ascia, il 42enne, che sarebbe stato armato di una mannaia, che nel frattempo si era presentato nell’ospedale di Caltagirone con una frattura a un omero e varie ferite in tutto il corpo provocate da un’arma da taglio. Durante un’ ispezione nella zona sono state ritrovate e sequestrate dai militari sia l’accetta che la mannaia. fonte Ansa

