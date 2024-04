– spettacoli – Monk Jazz Club, il 26 e il 27 aprile l’anteprima di “Frames”, il nuovo album del pianista Giovanni Mazzarino

La stagione primaverile 20424 del Monk Jazz Club di Catania si chiuderà il 26 e 27 aprile con il Mazzarino-Pugliese-Di Leonardo trio formato dal pianista e compositore messinese Giovanni Mazzarino al pianoforte, dal contrabbassista reggino Tommaso Pugliese e dal batterista pescarese Marcello Di Leonardo. Tre i concerti in calendario nella sede di Palazzo Scammacca del Murgo, in piazza Scammacca 1: venerdì 26 aprile, alle 21.30, e sabato 20 aprile, sia alle ore 19 che alle 21.30. Mazzarino presenterà il nuovo album “Frames” (edizioni Jazzy Records), di prossima pubblicazione. “Frames” è lo sguardo fuori dal finestrino di un musicista che viaggia fra le note da oltre 40 anni e che in questo lavoro convoglia la sua visione del jazz nutrita dall’esperienza, dalle riflessioni e da ascolti sempre trasversali, dal pop e funk americano degli anni 70-80, al jazz, alla musica classica. Nelle nuove composizioni del musicista messinese emerge il valore di un flusso sonoro coinvolgente e avvolgente, sempre incatenato a melodie raffinate e cantabili, volutamente lontano da qualunque schema di genere. L’album è stato anticipato dal singolo “Wind and Current”, registrato al Sonoria Studio da Vincenzo Cavalli, “Wind and Current” è un brano ispirato alla forza del vento e alle correnti. I continui e ciclici cambi di accordo e le sonorità che nascono dalla miscela di armonia positiva e negativa, evocano l’imprevedibilità di raffiche e folate, che scompigliano i pensieri rendendoci inquieti e malinconici e talvolta imprimono nuove direzioni alle nostre azioni. La musica, che della natura è specchio perfetto, ci parla in una lingua misteriosa influenzando l’animo umano col soffio della creatività. Giovanni Mazzarino suona e si occupa professionalmente di musica jazz dal 1985. E’ considerato dalla critica specializzata uno tra i migliori pianisti e compositori italiani. Nel 2002 si è classificato al 1° posto come “miglior nuovo talento italiano” per il Referendum Top Jazz indetto dalla rivista specializzata Musica Jazz. Nel 2009 lo stesso referendum lo consacra tra i migliori tre pianisti italiani assieme a Stefano Bollani e Dado Moroni. Ha inciso a suo nome 21 album ed ha suonato nei più importanti festival jazz inyernazionali, e nei più importanti teatri d’opera e jazz club del mondo. Nel 2003 è stato premiato come miglior nuovo musicista Top Jazz Award. Insegna improvvisazione jazz al Conservatorio di Messina e pianoforte jazz nei conservatori di Cosenza e Udine. I biglietti costano € 16,50, prevendita on line su www.ciaotickets.com/biglietti/giovanni-mazzarino-trio Per info e prenotazioni, e acquisto in cassa: email prenotazioni@monkjazzclub.it, telefono/whatsapp 3426476726.

Terminata la stagione al chiuso – idealmente chiusa dall’Internazional Jazz Day in calendario il 30 aprile – le attività dell’Associazione Algos, che gestisce il Monk Jazz Club, si sposta all’aperto per la nuova stagione di “Jazz in vigna”, in calendario dal 21 giugno al 26 luglio, nello suggestivo spazio antistante le vigne della Tenuta San Michele della etnea Santa Venerina. Primo evento il concerto di Luca Madonia che canterà e suonerà – affiancato da Denis Marino alla chitarra e da Ambra Scamarda al basso -, 40 anni di vita in musica. Gli altri concerti: 29 giugno Gegè Telesforo meet Urban Fabula; 5 luglio Peppe Qbeta 4et; 12 luglio, Emanuele Primavera 5et; 19 luglio, Jazz Bound, ovvero il concerto dell’Alkantara MediOrkestra, diretta da Giuseppe Privitera, guest il fisarmonicista sardo Antonello Salis. Si chiude il 26 luglio con Around Brazil, concerto di Dino Rubino al pianoforte, Nico Gori al clarinetto, Tony Canto alla voce e chitarra, Marco Bardoscia al contrabbasso e Enzo Zirilli alla batteria.

L’abbonamento per i 6 eventi di “Jazz in vigna” 2024 costa 120 euro fino al 30 aprile, e € 135 dal 1° maggio. E si può acquistare on line su www.ciaotickets.com/it/abbonamenti/abbonamento-jazz-vigna-2024-santa-venerina .

Monk Jazz Club: Palazzo Scammacca del Murgo, piazza Scammacca 1, Catania Tenuta San Michele: Via Zafferana 13 Santa Venerina (Catania).

