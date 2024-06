Causò la morte di due pallavoliste e il ferimento di altre tre persone: patteggia la pena

E’stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione- pena da scontare ai domiciliari -, davanti al gup del Tribunale di Siena, un 44enne residente a Caltagirone e che il 17 giugno del 2022 nell’autostrada A1, avrebbe causato un incidente stradale tra le località Fabbro e Chiusi nel Senese; un tamponamento che causò la morte di Serena Ursillo, 37 anni, e dell’amica Enrica Macci, di 49, oltre al ferimento di altre tre persone. La pena è stata patteggiata. Non si sarebbe accorto di un blocco del traffico e avrebbe tamponato un’autovettura (due i feriti) che si è ribaltata ed è finita sulla corsia opposta e poi avrebbe continuato la sua corsa investendo l’autovettura a bordo della quale viaggiavano le due vittime, che rimase incastrata sotto un altro camion. In base ai rilievi aveva superato di 4 km orari, il limite previsto per il mezzo che stava conducendo e nel rallentamento, segnalato, non aveva adeguato la velocità oltre ad avere guidato per circa mezz’ora in più del limite massimo consentito senza riposo giornaliero. All’uomo è stata anche revocata la patente di guida. foto di repertorio

