Benvenuto Presidente. Tutto pronto per accogliere Mattarella questo martedì

Martedì 7 gennaio 2025, Militello si prepara a ricevere una visita di alto valore istituzionale: il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, sarà in città per un evento che unisce memoria storica, attenzione all’istruzione e dialogo con la comunità. *Un programma ricco di significato*

Il programma della visita inizierà alle 16:30 con la deposizione di una corona di alloro al Monumento degli Eroi della Resistenza, un omaggio alla memoria e ai valori democratici. Successivamente, il Presidente inaugurerà il plesso scolastico “Pietro Carrera”, recentemente ristrutturato, che accoglie alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

La scuola, situata in viale Regina Margherita, è tornata a essere operativa dallo scorso settembre dopo interventi di riqualificazione. L’inaugurazione sarà l’occasione per sottolineare l’importanza dell’istruzione come pilastro del tessuto sociale, specialmente in aree interne che affrontano sfide economiche e sociali significative. *Saluti istituzionali al Palazzetto dello Sport*

La visita si concluderà presso il palazzetto dello sport, dove il Presidente Mattarella sarà accolto dalle autorità locali e dai rappresentanti della comunità per i saluti istituzionali.

*Preparativi e sicurezza*

L’arrivo del Capo dello Stato ha messo in moto una complessa macchina organizzativa. Nei giorni precedenti, sono stati effettuati sopralluoghi per definire percorsi e misure di sicurezza, garantendo il rispetto del rigido protocollo previsto per l’evento.

[image: image.png]

[image: image.png]