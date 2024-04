Scoppia pentola a pressione, muore donna di 46 anni. Tragedia a Caltagirone

L’ultimo giorno di Ramadan si è trasformato in tragedia per una donna pakistana di 46 anni, madre di nove figli, alcuni dei quali ancora bambini. Il dramma si è consumato in una modesta abitazione situata in via Ciuffia, un percorso pedonale a scale nel quartiere Acquanuova-Madonna del Ponte a Caltagirone.

La donna è morta a causa dell’esplosione di una pentola a pressione. Le cause dell’incidente potrebbero essere riconducibili a un malfunzionamento della valvola di sfogo o a un uso improprio del contenitore per alimenti. Purtroppo, la donna è deceduta sul colpo, nonostante i tentativi disperati dei sanitari del 118 di Caltagirone e dell’ambulanza medicalizzata di Grammichele.

Una volta arrivato sul posto, il medico dell’ambulanza non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. foto di repertorio

[image: image.png]

[image: image.png]