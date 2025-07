Solarium Ognina: una Bibliocasetta per promuovere la lettura e la condivisione 

Una nuova “Bibliocasetta” per la lettura e la condivisione è attiva da oggi nel solarium di Ognina, di fronte all’istituto Nautico. L’installazione è stata realizzata grazie alla collaborazione tra l’Assessorato al Mare, retto da Andrea Guzzardi, e l’associazione Nuova Acropoli. Sono stati i volontari dell’associazione a costruire la speciale e colorata teca per i libri, insieme con i ragazzi dell’Istituto Penale Minorenni di Catania, nell’ambito del progetto “Libriamoci” che ha visto anche il coinvolgimento di alcune studentesse del liceo “Cutelli e Salanitro” del capoluogo etneo. La bibliocasetta è posizionata in prossimità della rampa d’ingresso del solarium, ed è accessibile a tutti liberamente e gratuitamente. La logica di utilizzo segue la collaudata formula del “prendi un libro, lascia un libro”: chiunque può prelevare un volume, leggerlo, restituirlo o scambiarlo con un altro. “Quest’anno- ha detto l’assessore Guzzardi – l’iniziativa assume una valenza particolare, perché nasce dalla collaborazione tra diverse istituzioni e realtà unite nell’intento non solo di promuovere la lettura e la cura dei beni comuni ma anche il reinserimento sociale”. “Abbiamo voluto dare un’opportunità concreta di partecipazione attiva e creativa ai ragazzi dell’Istituto di Bicocca – hanno sottolineato i volontari di Nuova Acropoli – affinché anche attraverso piccoli gesti si possa costruire un ponte tra mondi apparentemente lontani, ma uniti dallo stesso bisogno di umanità e speranza, facendo leva sulla cultura come strumento di crescita personale e sociale”.

