Lo spettacolo della “Scala infiorata” sino al 2 giugno

E’ stata allestita dal personale del servizio Verde pubblico del Comune e sarà visibile sino al 2 giugno la “Scala Infiorata 2024”, giunta alla sua 35esima edizione. Si tratta dell’iniziativa che, promossa dal Comune, vede la monumentale Scala di Santa Maria del Monte teatro di uno spettacolo unico, con piante e fiori dalle varie sfumature di colore – in questa circostanza sono circa 1500 fra gerani e bossi – a comporre un disegno.

Quello di quest’anno, realizzato dal prof. Antonino Navanzino, riporta il tema della corona con Monogramma Mariano che indica la devozione alla Madonna e, in basso, le foglie d’acanto che richiamano le decorazioni barocche di Caltagirone.

“La Scala infiorata – dichiara il sindaco Fabio Roccuzzo – conferisce ulteriore fascino al monumento simbolo della nostra città e costituisce una forte attrazione per i turisti e per gli stessi calatini. Una ragione in più per scegliere Caltagirone”.

[image: image.png]