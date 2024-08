Nasce a Caltagirone (all’ospedale “Gravina”) il corso di laurea in Infermieristica

Su iniziativa della “Kore” di Enna in collaborazione con l’Asp di Catania e con il Comune di Caltagirone, nasce ufficialmente a Caltagirone il corso di laurea in Infermieristica, concludendo così il percorso avviato alla fine di settembre dello scorso anno con il sopralluogo compiuto all’ospedale “Gravina” – edificio Clementi, che sarà la sede del corso – dal presidente dell’Università Kore di Enna Cataldo Salerno, dal sindaco Fabio Roccuzzo, e, in rappresentanza dell’Asp etnea (allora diretta da Maurizio Lanza), da Maddalena Samperi, direttore Uoc Affari generali e Convenzioni, da Giacoma Di Martino, direttore medico di presidio e da Giampaolo Runza, direttore Uoc Direzione amministrativa dei presidi ospedalieri Caltagirone e Militello.

L’Università degli studi “Kore” di Enna ha ora emesso il bando, firmato dal rettore Francesco Tomasello, con cui, “visto il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1119 dell’1 agosto 2024 che riconosce nella città di Caltagirone la seconda sede del corso di laurea in Infermieristica della Kore con una dotazione di 100 posti oltre a 10 posti per cittadini non Eu e non residenti in Eu”, si indica nel 12 settembre, alle 9, sia presso l’Università Kore di Enna, sia a Caltagirone, “negli appositi spazi che saranno resi noti con apposita comunicazione sul sito web dell’Ateneo”, la data di svolgimento delle prove di selezione per l’ammissione al primo anno del corso di laurea per l’anno accademico 2024-2025 con l’assegnazione di complessivi 110 posti (10 dei quali per cittadini non Eu e non residenti in Stati dell’Unione europea e 12 già attribuiti ad altrettanti candidati che nella prima sessione di prove, nutrendo fiducia nella concretizzazione dell’iniziativa, hanno già optato per la sede di Caltagirone). La registrazione via web alle prove di selezione comincerà il 12 agosto e si chiuderà alle 23,59 del 10 settembre.

Questo il link utile: unikore.it/cdl-s-news/bando-di-ammissione-al-primo-anno-del-corso-di-laurea-in-infermieristica-classe-l-snt1-anno-accademico-2024-2025-sedi-di-enna-e-di-caltagirone-integrazione-d-r-49-2024/

“Si tratta di un risultato importante e di un’opportunità straordinaria, sia da un punto di vista occupazionale che didattico – formativo, per la nostra città e gli altri centri del Calatino e non solo – dichiara il sindaco Fabio Roccuzzo –. Ringrazio l’Università di Enna nella persona del suo presidente Cataldo Salerno per la vicinanza dimostrata verso Caltagirone e l’intero territorio, tutta la governance dell’Asp di Catania – con il direttore generale Giuseppe Laganga Senzio e il direttore sanitario Antonino Rapisarda –, l’ex direttore generale dell’Asp di Enna Francesco Iudica e tutti coloro che hanno sostenuto la nostra iniziativa, in particolar modo l’on. Raffaele Lombardo per il suo importante e deciso contributo. Adesso – conclude il sindaco – si aprono prospettive nuove per la nostra comunità che siamo fiduciosi possano anche accompagnare un forte rilancio dell’ospedale”.