Le teste di moro di Caltagirone accolgono i turisti all’aeroporto di Catania

Oggi, presso l’Aeroporto di Catania Fontanarossa, si è tenuta la presentazione dell’installazione artistica *“Caltagirone in testa, I vasi antropomorfi della tradizione caltagironese”*, un tributo all’arte ceramica di Caltagirone e della Sicilia. All’evento hanno partecipato il Sindaco di Caltagirone, *Fabio Roccuzzo*, l’Amministratore Delegato di SAC, *Nico Torrisi*, e il Presidente dell’Associazione Culturale I Ceramisti di Caltagirone, *Nicolò Parrinello*.

In un gesto simbolico di forte impatto, l’Aeroporto di Catania ha deciso di sostituire le consuete decorazioni natalizie con un albero di Natale unico nel suo genere, adornato con le celebri *Teste di Caltagirone*. Queste opere d’arte, create dalle botteghe dei maestri ceramisti della “Urbs Gratissima”, rappresentano un connubio perfetto tra tradizione artigiana e creatività contemporanea, esaltando la sapienza tramandata nei secoli. L’arte caltagironese in primo piano

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale I Ceramisti di Caltagirone, si pone l’obiettivo di valorizzare una delle tradizioni artigianali più antiche e prestigiose del Mediterraneo, risalente al V secolo a.C. e celebrata per secoli grazie alla straordinaria produzione maiolicata di città come *Caltagirone, Palermo, Sciacca, Monreale, Burgio, Collesano e Trapani*. Ogni vaso esposto è una testimonianza di questo patrimonio inestimabile.

L’Amministratore Delegato di SAC, *Nico Torrisi*, ha commentato: *“Ringraziamo l’Associazione Culturale I Ceramisti di Caltagirone e il Sindaco Roccuzzo per questa splendida opera d’arte. L’installazione rappresenta un tributo alla cultura e all’arte siciliana, ma anche un simbolo dei valori che SAC e l’Aeroporto di Catania portano avanti: promozione culturale, valorizzazione delle tradizioni e sviluppo economico del territorio. Siamo orgogliosi di offrire ai passeggeri un’esperienza che celebra l’identità e il talento della nostra terra”*. Un progetto di promozione culturale e turistica

Anche il Sindaco di Caltagirone, *Fabio Roccuzzo*, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa: *“Quella di oggi è un’occasione straordinaria per la città di Caltagirone e i suoi maestri ceramisti, ambasciatori di un sapere artigianale che attraversa i secoli. Grazie alla collaborazione tra l’Associazione Culturale I Ceramisti di Caltagirone e SAC, l’installazione trova una vetrina d’eccezione in un luogo nevralgico come l’Aeroporto di Catania. Offrire ai viaggiatori uno spaccato della nostra identità artistica significa rafforzare il legame tra tradizione e modernità, contribuendo al rilancio economico e culturale della Sicilia”*.

Il *Presidente dell’Associazione Culturale I Ceramisti di Caltagirone*, *Nicolò Parrinello*, ha aggiunto: *“Questo omaggio rappresenta un invito per i visitatori a scoprire una città e una terra cariche di bellezza e di saper fare. Attraverso questo allestimento, vogliamo portare un messaggio di storia, tradizione e innovazione, accogliendo viaggiatori provenienti da tutto il mondo”*. Una collaborazione virtuosa

L’installazione rappresenta un *ponte ideale tra storia e modernità*, unendo il valore culturale della ceramica caltagironese alla centralità strategica dell’Aeroporto Fontanarossa. Questa sinergia tra istituzioni e realtà artigianali non solo celebra la bellezza siciliana, ma trasforma l’aeroporto in un luogo capace di raccontare l’eccellenza della Sicilia attraverso i suoi simboli più iconici.

