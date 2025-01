Maltempo in Sicilia orientale: interventi dei Vigili del Fuoco nel catanese

*Catania* – La Sicilia orientale è flagellata da un’intensa ondata di maltempo, con piogge torrenziali che stanno causando disagi diffusi. La provincia di Catania è tra le aree maggiormente colpite, dove i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono impegnati senza sosta per fronteggiare le emergenze. *Nove interventi già completati, sei in corso*

Dalle ore 00:00 alle 10:00 di oggi, 17 gennaio 2025, i Vigili del Fuoco hanno effettuato *nove interventi* in vari comuni della provincia. Altri *sei interventi sono attualmente in corso*, riguardanti danni causati dall’acqua, dissesti statici, prosciugamenti e assistenza alla popolazione.

I comuni più colpiti risultano essere *Catania, Palagonia e Riposto*, dove si registrano allagamenti e criticità strutturali che richiedono operazioni di messa in sicurezza. *Allerta rossa della Protezione Civile*

La situazione era stata preannunciata ieri, quando la Protezione Civile regionale aveva diramato un’allerta meteo con *codice rosso*, il livello massimo di allarme. Le previsioni, confermate dai fatti, indicavano il rischio di nubifragi, mareggiate e dissesti idrogeologici. *Sicurezza e raccomandazioni*

Le autorità locali invitano la cittadinanza alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e attenendosi alle indicazioni diramate dai canali ufficiali. Gli interventi delle squadre di soccorso continuano in condizioni difficili, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza nei territori colpiti.

L’evoluzione del maltempo è costantemente monitorata, ma per ora la situazione resta critica, con un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo previsto nelle prossime ore.

[image: image.png] [image: image.png]