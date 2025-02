A Caltagirone, dal 10 marzo al 15 aprile, TuliPark, un angolo di Olanda nel cuore della Sicilia

Si chiama TuliPark ed è un suggestivo parco fiorito, impreziosito dalla presenza di una bella villa ottocentesca, nel centro abitato di Caltagirone (ingresso da via Fisicara 2). Un angolo di Olanda nel cuore della Sicilia che sarà aperto presumibilmente dal 10 marzo al 15 aprile (l’apertura e la chiusura dipendono dal clima). Circondata da ben 120mila tulipani colorati di 60 tipologie diverse, la villa regala un’atmosfera suggestiva che unisce storia e natura. I visitatori (ingresso a pagamento) possono passeggiare tra le distese di fiori, raccogliere i tulipani, scattare foto e immergersi nella bellezza del paesaggio.

Il parco, l’unico del genere in Sicilia – in Italia gli altri Tulipark sono a Bari, Roma, Bologna, Spoleto e Marina di Ginosa – promette di attirare su Caltagirone l’interesse e la presenza di tantissimi appassionati. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Caltagirone, dalla Diocesi calatina e dai comuni di Catania ed Enna.

Info tel. 3338068032 – Info mail: caltagirone@tulipark.it – www.tulipark.it